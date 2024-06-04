سلة - الإعلان عن طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة أسماء حكام سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في السلسلة النهائية من دوري السوبر السلة.

وسيدير المباريات كل من اللاتفي جاتيس سالينز الذي تواجد والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 2023 ويورو 2024.

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ويتواجد أيضا مواطنه مارتنز كوسلوفيسكيس الذي أدار مباريات في كأس العالم 2023 وسيتواجد في أولمبياد 2024.

والحكم الثالث هو روبيرتو فاسكيز من بويرتوريكو والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 2023 وسيتواجد أيضا بالأولمبياد.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.

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