نيمار يكشف حقيقة احتمالية عودته إلى سانتوس

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

كشف نيمار لاعب الهلال السعودي حقيقة احتمالية عودته إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى من بوابة فريقه السابق سانتوس.

وقال الجناح البرازيلي لشبكة ESPN: "العودة لسانتوس؟ لا توجد فرصة، هذا هراء، لدي عام آخر في عقدي مع الهلال".

وأضاف "أنا أشجع سانتوس، وآمل أن أعود يوما ما ولكن التركيز الآن كامل على الهلال".

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وأتم "أتمنى أن أحظى بموسم مقبل رائع بعد الإصابة".

ويعاني اللاعب صاحب الـ32 عاما من إصابة بالرباط الصليبي تعرض لها في بداية الموسم المنقضي وأبعدته عن بقية مباريات الهلال.

وشارك نيمار في 5 مباريات وسجل مرة وصنع 3 أهداف أي ساهم بـ4 أهداف.

وانتقل نيمار إلى الهلال من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 90 مليون يورو.

وبدأ نيمار مسيرته الكروية في سانتوس الذي لعبه له بيليه أسطورة كرة القدم.

ورحل نيمار منه إلى برشلونة في صيف 2013 مقابل 88 مليون يورو، ثم غادر إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وحصد الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم مواصلا تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي والسوبر السعودي وكأس خادم الحرمين.

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