هافيرتز: الانتقال من تشيلسي إلى أرسنال يستحق العناء

يرى كاي هافيرتز لاعب أرسنال أن الانتقال من تشيلسي إلى ناديه الحالي يستحق العناء.

وقال لاعب الوسط الألماني لصحيفة فيلت أم سونتاج: "الانتقال من تشيلسي إلى أرسنال كان يستحق العناء".

وأضاف "كان مشجعو تشيلسي غاضبين من رحيلي، ولم تكن جماهير أرسنال متحمسين أيضا، لأن الأمور لم تسير على ما يرام في البداية".

وأتم "ثم هناك قوة عندما يقف المدرب وزملائك والأشخاص في بيئتك القريبة إلى جانبك ويدعمونك".

وانتقل اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عاما إلى أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 75 مليون يورو.

ولعب هافيرتز رفقة أرسنال 51 مباراة وتمكن من تسجيل 14 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع البطولات.

وشارك هافيرتز في 3827 دقيقة ويعتبر متوسط تسجيله للأهداف هو كل 274 دقيقة.

ويتواجد هافيرتز في قائمة ألمانيا المشاركة في يورو 2024.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)