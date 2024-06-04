حسام حسن: كنت سأبتعد عن الملاعب في الأهلي.. وأوافق على اللعب للزمالك

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - حسام حسن

يرى حسام حسن لاعب سموحة أنه من الممكن أن يختار الانضمام للزمالك على حساب الأهلي إذا خير ما بين الفريقين.

وقال حسن عبر القناة الأولى المصرية: "سعيد بتواجد أكثر من فريق في المنافسة على الدوري وسعيد لأن بيراميدز يلعب كل مباراة وكأنه نهائي كأس لأن هذا شيء صحي".

وتابع "أرى أن النادي الأهلي سيكون هو المنافس العنيد لبيراميدز في الموسم الحالي لأن الزمالك يمر بفترة من الإحلال والتجديد".

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وأَضاف "لو كنت استمريت مع الأهلي كان من الممكن أن أبتعد عن الملاعب تماما لأنني لم أكن أشارك واتخذت قرار الرحيل بناء على سنة ونصف لم أشارك بها ولم أكن أستطيع التحمل أكثر من ذلك".

وأتم "لو عاد بي الزمن سأختار الأهلي أم الزمالك؟ رئيس النادي هو من يختار وليس أنا لأن اختياري الأول هو سموحة، ولكن أنا مررت بتجربة في الأهلي وانتهت وإذا وصل لي عرض من الزمالك سأوفق وهذا شيء يشرفني".

ولعب حسام حسن لمدة موسم ونصف بقميص الأهلي قبل أن يعود لسموحة من جديد في شهر يناير 2023 على سبيل الإعارة والتي تحولت لبيع نهائي مع بداية الموسم الحالي.

صاحب الـ 30 عاما شارك في 40 مباراة بقميص الأهلي وخلالها سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

حسام حسن سموحة
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