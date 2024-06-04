بعد الاستحواذ الكامل من أوكتري.. تعيين ماروتا رئيسا لـ إنتر

أعلن إنتر ميلان تعيين جيوزيبي ماروتا رئيسا للنادي بعد اجتماع المساهمين عقب الاستحواذ الكامل لصندوق أوكتري الأمريكي.

واستحوذ الصندوق الأمريكي على النادي الإيطالي بعدما لم يتمكن زهانج جيندونج مالك إنتر ونجله ستيفن زهانج رئيس النادي من دفع قيمة قرض قد حصلا عليه من أوكتري.

وكان ماروتا هو الرئيس التنفيذي لإنتر في عهد الصينيين، لكن قرر أوكتري تعيينه كرئيس للنادي لأول في مسيرته المهنية.

وقال ماروتا للموقع الرسمي: "أشعر بالمسؤولية والفخر، لم أتصور لصبي دخل غرفة ملابس فريق فاريزي وهو يبلغ 17 عاما بأن يجد نفسه رئيسا لمثل هذا النادي المرموق، سأعطي كل شغفي وخبرتي لإنتر".

وكان ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس قبل رحيله بسبب اعتراضه على صفقة انضمام كريستيانو رونالدو بسبب المشاكل الاقتصادية التي سيحدثها للنادي وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد.

وانضم ماروتا لإنتر في 2018 وتمكن من إعادة إنتر إلى منصات التتويج وأهمها وضع النجمة الثانية على شعار النادي بعد الحصول على الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في الموسم المنقضي.

وحصل ستيفين زهانج على قرض قيمته 275 مليون يورو في عام 2021 مع فائدة 12% بضمان النادي.

ومع الفائدة فإن سونينج كانت ملزمة بدفع 395 مليون يورو قيمة القرض ولم تتمكن ولذلك خسرت النادي.