الدماطي: ديفيز رحل عن تدريب يد الأهلي.. ولا يمكننا فسخ عقود الرعاية

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي رحيل ديفيد ديفيز مدرب فريق كرة اليد بالنادي.

وكان رئيس نادي دينامو بوخارست قد أعلن تولي دفيز تدريب الفريق خلفا لتشافي باسكوال الذي تولى تدريب فيزبريم.

وقال الدماطي عبر قناة صدى البلد: "يجب أن نشكر الجيل الحالي للأهلي الذي حقق إنجازا كبيرا وأعتقد أنه تفوق على جيل مانويل جوزيه، والتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذه المرة طعمه كان مختلفا لأنه جاء على استاد القاهرة لأول مرة برفقة المجلس الحالي".

وواصل "مراسم التتويج والاحتفالات منظمة جدا في الأهلي ولم نشعر بالقلق بسبب ما حدث في مباراة الزمالك، وأفضل شيء في النادي الأهلي هو أن كل شخص في النادي من الأكبر للأصغر يهتم بشكل النادي".

وأكمل "مهما كانت العلاقات جيدة بين الزمالك والأهلي لا أعتقد أن أي من الفريقين قد يرسل عرضا للآخر لشراء لاعب بشكل مباشر، أعتقد أن الأمر صعب".

وتابع "أقوال سحب ملف ألعاب الصالات من العامري فاروق قبل وفاته غير صحيح ولا يوجد شيء اسمه ملف لكل عوض بالأهلي، هو كان يمارس دوره بالنظر في عقود لاعبين الصالات وما إلى ذلك ولكنه لم يكن مختصا في الألعاب بشكل فردي".

وأوضح "رحيل أوجوستي بوش عن الأهلي غير صحيح، توجنا معه بكل شيء في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي يقدم أداء رائع على الرغم من خسارة بطولة إفريقيا وبكل تأكيد يوجد تقييم طبيعي في نهاية الموسم ولكن لا نية لرحيله".

وكشف "ديفيد ديفيز مدرب فريق اليد رحل عن الفريق لأنهى تلقى عرض من رومانيا، لقد قدم موسمين رائعين مع الفريق وإن شاء الله سيتواجد بديل قوي له".

وأضاف "ما الهدف من الدوري المصري حاليا بشكله الحالي مع وجود 80% من الأندية غير الجماهيرية، هذا شيء غير موجود بالعامل، هل رأيتم في الدوري الإنجليزي تواجد شركة أو هيئة حكومية تشارك بفريق ولا يوجد شخص واحد يشجعه بالملعب وهناك مباريات لا يشاهدها سوى أهالي اللاعبين".

وشدد "المزايدة في أمر مقاطعة المنتجات الأجنبية غير مطلوب وكل شخص بإمكانه اتخاذ رد الفعل الذي يريده في هذا الشأن لمساندة القضية الفلسطينية بغض النظر عن الجوانب الاقتصادية ولكن رعاية النادي الأهلي تتعلق بالشركة المتحدة ونحن لا نتعاقد مع الرعاة بشكل مباشرة وجميع عقود الرعاية تمت قبل شهر أكتوبر الماضي وقبل الأحداث في فلسطين لدرجة أننا لم نناقش عقد الرعاية الجديد لأن الموافقة تمت عليه بالفعل قبل أكتوبر".

واستمر "لا يمكننا فسخ التعاقد مع شركات الرعاية حتى لو كانت مقاطعة لأن هذا قد يعرضنا المساءلة القانونية ويحولنا للنائب العام، ونحن أول نادي مصري أرسل قوافل إغاثة لغزة ولا يمكن المزايدة على النادي في ذلك الأمر ولكن نتفهم حالة الغضب عن الناس".

وأتم "النادي الأهلي له دستور واضح، إذا تربى شخص على مبادئ النادي واختار طريق آخر على غير إرادة النادي يكون الباب مغلق أمامه، أما من لم يتربى على مبادئ النادي وأخطأ وقدم الاعتذار المطلوب فالباب يكون مفتوح أمامه".