"حان وقت النهوض".. توتنام يعلن قميصه الجديد بوجود ديك

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

توتنام

أعلن نادي توتنام قميصه الجديد للموسم المقبل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء الإعلان بوجود ديك الذي يعتبر رمز للنادي الإنجليزي عبر تاريخه وكذلك عبارة حان وقت النهوض بمشاركة بعض نجوم الفريق مثل هيونج مين سون وجيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي.

ويعود رمز الديك في شعار توتنام إلى عام 1901 بسبب حب هنري بيرسي الذي يشتهر بهوتسبر لقتال الديوك.

ويعتبر هوتسبر من الفرسان الشجعان وكان قائدا للثورة على هنري الرابع ملك إنجلترا، ولذلك هذا الشعار يدل على الشجاعة كما يرى مشجعين النادي.

وأنهى توتنام موسمه تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

ويشارك توتنام الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان الفريق على بعد نقطتين فقط من احتلال المركز الرابع ليشارك في دوري أبطال أوروبا، لكن خطفه أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري.

الدوري الإنجليزي سون ماديسون توتنام
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