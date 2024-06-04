سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي

يتمنى سيف جعفر لاعب الزمالك تعاقد ناديه مع محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

وقال جعفر لقناة أون تايم سبورتس: "أتمنى عودة مصطفى فتحي للزمالك لأنه يملك حلول فردية ومختلف عن كل لاعبي الدوري المصري، وكذلك رمضان صبحي".

وأضاف "وأريد أن يضم الزمالك محمد الشيبي لأنه ظهير أيمن عصري وأيضا أسامة جلال".

وتابع "عبد الله السعيد وشيكابالا ومحمد عبد الشافي أساطير الكرة المصرية بصفة عامة وليس لنادي واحد فقط ويعتبرون خارج التقييم".

وأنهى حديثه قائلا: "شيكابالا واحد من أفضل 3 أساطير في تاريخ الزمالك إذا لم يكن الأول، وعبد الله السعيد من أفضل 3 لاعبين في الكرة المصرية في أخر 25 عاما".

وانتقل سيف جعفر إلى بيراميدز في الصيف الماضي، قبل أن يعود إلى الزمالك ضمن صفقات يناير الأخيرة مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.

وشارك جعفر مع الزمالك في 3 مباريات خلال الموسم الجاري.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ24 عاما إلى 2028.