مواعيد مباريات الثلاثاء - 6 يونيو 2024 - البرتغال ضد فنلندا.. وإيطاليا تواجه تركيا

لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل

نيمار: الغياب عن البرازيل مؤلم.. والكرة الذهبية من نصيب فينسيوس

بيرتي فوجتس.. كلب الصيد الذي صنع مجد ألمانيا في اليورو

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أول تعليق من رونالدو بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد