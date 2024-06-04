مواعيد مباريات الثلاثاء - 6 يونيو 2024 - البرتغال ضد فنلندا.. وإيطاليا تواجه تركيا

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 10:13

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال

تستمر فترة التوقف الدولي والمواجهات الدولية الودية للمنتخبات استعدادا لخوض بطولة يورو 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.

سلوفينيا × أرمينيا.. 7:00 مساء.

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سويسرا × إستونيا.. 9:15 مساء.

رومانيا × بلغاريا.. 9:30 مساء.

إيرلندا × المجر.. 9:45 مساء.

البرتغال× فنلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

النمسا × صربيا.. 9:45 مساء.

إيطاليا × تركيا.. 10:00 مساء.

البرتغال مواعيد مباريات الثلاثاء
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