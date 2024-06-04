مواعيد مباريات الثلاثاء - 6 يونيو 2024 - البرتغال ضد فنلندا.. وإيطاليا تواجه تركيا
الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 10:13
كتب : FilGoal
تستمر فترة التوقف الدولي والمواجهات الدولية الودية للمنتخبات استعدادا لخوض بطولة يورو 2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.
سلوفينيا × أرمينيا.. 7:00 مساء.
سويسرا × إستونيا.. 9:15 مساء.
رومانيا × بلغاريا.. 9:30 مساء.
إيرلندا × المجر.. 9:45 مساء.
البرتغال× فنلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
النمسا × صربيا.. 9:45 مساء.
إيطاليا × تركيا.. 10:00 مساء.
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