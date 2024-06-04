خبر في الجول - عرضان أوروبيان لضم صديق أوجولا من سيراميكا
الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 01:00
كتب : عمرو نبيل
تلقى سيراميكا كليوباترا العرض الأوروبي الثاني لضم لاعبه صديق اوجولا.
صديق أوجولا
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن نادي كارباتي لفوف الصاعد حديثا للدوري الأوكراني قد قدم عرضا لضم أوجولا.
وتبلغ قيمة العرض 2 مليون دولار.
وسبق وتلقى سيراميكا عرضا من أولمبياكوس اليوناني، قيمته 800 ألف دولار.
ويدرس نادي سيراميكا كليوباترا الموقف الحالي لبيع اللاعب.
وانضم أوجولا لصفوف سموحة قادما من شوتنج ستارز في صفقة انتقال حر في 2021.
ثم انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الحالي.
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