سيد عبد الحفيظ: خالد بيبو لا يشبهني.. وهذه حقيقة سوء علاقتي بأمير توفيق وحسام غالي

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن فترته في النادي وقرار رحيله.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "تشرفت بالعمل مع المدرب مارسيل كولر وعقليته ممتازة. التغيير من حق النادي الأهلي في وقت من الأوقات. كنت متأكد من حدوث ذلك".

وأضاف "على مدار 13 عاما عملت فيهم كمدير للكرة لو سألتني على راتب أي لاعب سأقول لك لا أعرف".

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وتابع "إن أخطأ أي لاعب بشكل علني كنت أطبق عليه اللائحة ونعلن عن العقوبة فورا وذلك أفضل للاعب نفسه، بدلا من أن يضغط الإعلام عليك ويضطرك لتغليظ العقوبة".

وواصل "ليست لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أن أتخذ أي قرار ثم أخلد للنوم مباشرة".

وأكمل "محمد عبد المنعم هذه شخصيته الحقيقية ولا يمثل، وهو من أنقى الأشخاص وأكثرهم التزاما".

وعن الصراع مع إدارة الزمالك السابقة قال: "ليس من الأدب أو الذوق أن أتحدث عن أشخاص خارج المشهد الآن، ولكن في فترة 2019 تحديدا أجبرت على نزول هذا الملعب. أنا لا أحب الصوت العالي ولكن يجب أن أظهره في أوقات معينة".

أما عما قيل عن تسبب سوء علاقته بأمير توفيق وحسام غالي في رحيله قال: "علاقتي بهما جيدة للغاية حتى وإن لم يكن فيها الكثير من التواصل. لم تحدث بيننا أي نقاشات حادة بيننا على الإطلاق وفي النهاية الكل يريد مصلحة النادي".

وعن المقارنة بينه وبين خليفته خالد بيبو قال: "المنصب أتاني بعد أن كان لغيري وهكذا تسير الأمور. أدعم خالد بيبو وأرى أنه يسير بشكل ممتاز وكل شخص له مدرسته وفلسفته وفي النهاية مقياسنا هو النجاح ويجب أن يسانده الجميع".

وأوضح "مرحلة مدير الكرة بنسبة كبيرة انتهت بالنسبة لي في حياتي".

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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