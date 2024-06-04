بعد ساعات من انضمامه للمعسكر.. عمر كمال يشارك في جزء من تدريب منتخب مصر

استأنف منتخب مصر مرانه اليومي مساء أمس الإثنين على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.

عمر كمال النادي : الأهلي مصر

وانضم عمر كمال عبد الواحد للمعسكر بعد قرار الجهاز الفني باستدعائه في وقت سابق من اليوم.

وشهد المران مشاركة عمر كمال في جزء منه استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.

وكان الجهاز الفني قد قرر استدعاء عمر كمال بدلا من أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك عمر كمال في 21 مباراة سابقة مع منتخب مصر وسجل خلالها هدف وصنع هدفين.

ويلعب منتخب مصر مباراتيه على الترتيب يومي 6 و10 يونيو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان محمد حمدي قد تعرض للإيقاف بسبب طرده في مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة إقصاء الفراعنة من البطولة بركلات الترجيح.

وفازت مصر في الجولة الأولى على جيبوتي 6-0، ثم تغلبت على سيراليون في الجولة الثانية 2-0.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - عمر كمال عبد الواحد (الأهلي).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - إمام عاشور ( الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك)

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين قفة (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).