هل يمنعه إيقاف القيد؟ مصدر من المصري يكشف لـ في الجول مستقبل معتز زدام

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 00:15

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد سموحة

كشف مصدر من النادي المصري عن مستقبل اللاعب التونسي معتز زدام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المصري سيفعل حق الشراء في عقد معتز زدام من الترجي التونسي".

وأضاف "النادي يعتزم تفعيل البند قبل 30 يوليو".

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وأوضح "اللاعب مرحب بالبقاء معنا، لكن هناك بعض الوكلاء يتواصلون مع اللاعب من أجل اغرائه بالعروض الخارجية والداخلية".

وتابع "حرمان النادي من القيد لن يعرقل إتمام هذه الصفقة، لأنه بند في صفقة تم توقيعها قبل العقوبة".

معتز زدام انضم لنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من الترجي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "يحق للمصري ضم اللاعب بشكل كامل مقابل 280 ألف دولار يدقعوا لنادي الترجي حتى يوم 30 يوليو المقبل".

معتز زدام المصري الدوري المصري
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