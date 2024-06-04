سيف جعفر: أتاني عرض من الأهلي.. وهكذا عدت إلى الزمالك

كشف سيف جعفر لاعب الزمالك عن كواليس رحيله عن النادي الأبيض إلى بيراميدز قبل عودته إلى النادي مرة أخرى.

وقال جعفر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قرار رحيلي عن الزمالك اتخذته الإدارة وليس أنا. كان هناك تذبذب في مفاوضات التجديد، مرة لا يردوا ومرة غير موجودين".

وأضاف "كانت هناك ظروف في فترتي الأخيرة ولم أكن ألعب، ولم يكن هناك ترحيب بي في الزمالك، وتم تصدير صورة للجماهير تعتبرني أحد من خانوا النادي".

وأتم "حتى آخر لحظة في عقدي كنت في النادي وأردت المشاركة ولكن في النهاية اضطررت للرحيل".

وكشف "كان لدي عرض من الأهلي عن طريق أحد الأشخاص، وكان من الصعب بالنسبة لي أن أفعل ذلك لأني زملكاوي وقضيت 15 عاما في النادي".

وأوضح "أعدت أغلب الأموال التي تقاضيتها من بيراميدز إليه حتى أعود إلى الزمالك، وأشكر إدارته على عدم الوقوف في طريقي".

وانتقل سيف جعفر إلى بيراميدز في الصيف الماضي، قبل أن يعود إلى الزمالك ضمن صفقات يناير الأخيرة مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.