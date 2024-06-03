عامر حسين: المصري سيشارك في الكونفدرالية حسب الوضع الحالي

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

أعلن عامر حسين المشرف على المسابقات بالدوري المصري وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مشاركة النادي المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل حسب الوضعية الحالية.

وقال حسين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عندما يرسل الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، سنرى إن كان هناك فريقا قد فرق بجدول الترتيب ولا يمكن اللحاق به ونرسل اسمه أما إذا كان ليس هناك أي فريق قد فرق أو لم يتحدد شكل جدول الدوري بذلك التوقيت سنرسل الأسماء حسب الدور الأول".

وتابع "الأهلي والزمالك ضمنا المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية كونهما حاملان للقب وإذا اتجهنا لترتيب الدور الأول من الدوري سيكون المصري هو المشارك الآخر بالكونفدرالية كونه متفوق على إنبي في المواجهة المباشرة وذلك يعني أنه هو المتأهل حتى الآن إلا إذا اتجهنا للجدول بنهاية الدوري ولم يكن متواجدا بالمربع الذهبي".

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وأضاف "سيتم فتح باب القيد بشكل استثنائي للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية وغالبا لن شارك الأندية المصري في الأدوار التمهيدية لأنهم صنعوا تاريخا كبيرا في البطولات بالمواسم الماضية".

وأضاف "بداية الموسم الجديد للبطولات الإفريقية بعد نهاية الدوري مباشرة؟ كان هناك فترات راحة طويلة جدا طوال الموسم فيما عدا للأهلي واللاعبين الذين شاركوا مع منتخب مصر وعلى الأغلب الأندية المصرية لن تشارك في الدور التمهيدي لذلك لن يكون الموسم متلاحما بالنسبة لهم".

وأعلن كاف بداية الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أغسطس المقبل.

عامر حسين المصري كاف
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