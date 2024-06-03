خبر مؤسف للزمالك.. منتخب تونس يعلن إصابة الجزيري

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول ضد الأهلي تصوير: محمد بيومي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصابة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع المنتخب.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

أثبتت الكشوفات الطبية التى خضع لها سيف الدين الجزيري مساء اليوم تعرضه لإصابة عضلية ستحول دونه والمشاركة في لقائي الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس العالم.

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ولتعويضه وجه الإطار الفني الدعوة للاعب هيثم الجويني الذي التحق بالمجموعة.

ونرجو الشفاء العاجل للاعبنا سيف الدين الجزيري و العودة السريعة إلى الميادين.

ويلعب منتخب تونس ضد غينيا الاستوائية ثم ضد ناميبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتوج الجزيري مع الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

سيف الدين الجزيري الزمالك منتخب تونس
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