خبر مؤسف للزمالك.. منتخب تونس يعلن إصابة الجزيري
الإثنين، 03 يونيو 2024 - 23:36
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصابة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع المنتخب.
وجاء بيان الاتحاد كالتالي:
أثبتت الكشوفات الطبية التى خضع لها سيف الدين الجزيري مساء اليوم تعرضه لإصابة عضلية ستحول دونه والمشاركة في لقائي الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس العالم.
ولتعويضه وجه الإطار الفني الدعوة للاعب هيثم الجويني الذي التحق بالمجموعة.
ونرجو الشفاء العاجل للاعبنا سيف الدين الجزيري و العودة السريعة إلى الميادين.
ويلعب منتخب تونس ضد غينيا الاستوائية ثم ضد ناميبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وتوج الجزيري مع الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
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