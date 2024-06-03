خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقده مع محمد شكري

أتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع لاعبه محمد شكري على تمديد تعاقده.

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وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد اتفق مع شكري على تمديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

ويأتي تجديد تعاقد شكري على الرغم من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض شكري للإصابة خلال مباراة الفريق أمام المصري، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.