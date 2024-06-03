انضمام عمر عبد المجيد لمعسكر منتخب مصر للشباب
الإثنين، 03 يونيو 2024 - 22:19
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انضمام عمر عبد المجيد لمعسكر منتخب مصر للشباب.
ويلعب عمر عبد المجيد مع فريق هامبورج الألماني وانضم لتدريبات منتخب مصر تحت 20 عاما والذي يقوده وائل رياض.
وسبق وأقام وائل رياض معسكرا خاصا للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية لمشاهدتهم عن قرب والحكم عليهم، بجانب متابعة جميع اللاعبين داخل مصر من خلال متابعة دورى الجمهورية والقيام بجولات في مختلف المحافظات.
يذكر أن منتخب الشباب فاز مؤخرا على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.
ولعب عبد المجيد مباراة واحدة برفقة الفريق الأول لهامبورج بالموسم الحالي.
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