طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف
الإثنين، 03 يونيو 2024 - 19:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع أحمد يوسف قائد فريق الطائرة.
اللاعب كان قد جدد تعاقده بنهاية الموسم الماضي أيضا لمدة موسم واحد.
وكان أحمد يوسف واحدا من فريق الزمالك المتوج بالدوري والكأس في الموسم قبل الماضي.
وخسر الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الحالي، بينما لم يشارك الفريق في بطولة إفريقيا والتي توج بها الأهلي.
نرشح لكم
بعد الثلاثية المحلية لكل منهما.. الخطيب يكرم سيدات طائرة وسلة الأهلي كرة طائرة- من بلاد السامبا إلى القاهرة .. البرازيلي كارلوس شوانكي مدربا للزمالك كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة كرة طائرة - تاتيانا: لذلك فضلت البقاء في الأهلي على العروض الأخرى كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. الأهلي يجدد تعاقد مونزو حتى 2027 كرة طائرة - "من الأكثر التجارب التي لا تُنسى" دانا شوقي تعلن رحيلها عن الزمالك كرة طائرة - مدرب الأهلي يقود منتخب مصر في أولمبياد باريس كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري الفرنسي