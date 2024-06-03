طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع أحمد يوسف قائد فريق الطائرة.

اللاعب كان قد جدد تعاقده بنهاية الموسم الماضي أيضا لمدة موسم واحد.

وكان أحمد يوسف واحدا من فريق الزمالك المتوج بالدوري والكأس في الموسم قبل الماضي.

وخسر الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الحالي، بينما لم يشارك الفريق في بطولة إفريقيا والتي توج بها الأهلي.