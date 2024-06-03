طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع أحمد يوسف قائد فريق الطائرة.

اللاعب كان قد جدد تعاقده بنهاية الموسم الماضي أيضا لمدة موسم واحد.

وكان أحمد يوسف واحدا من فريق الزمالك المتوج بالدوري والكأس في الموسم قبل الماضي.

أخبار متعلقة:
لتعويض غياب فتوح.. استدعاء عمر كمال لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة فتوح.. كيف سيتصرف حسام حسن أمام بوركينا فاسو كرة يد - رئيس دينامو بوخارست يعلن الاتفاق مع مدرب الأهلي لتدريب الفريق خبر في الجول - قائمة أولية ضخمة لمنتخب مصر الأولمبي

وخسر الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الحالي، بينما لم يشارك الفريق في بطولة إفريقيا والتي توج بها الأهلي.

الزمالك طائرة
نرشح لكم
بعد الثلاثية المحلية لكل منهما.. الخطيب يكرم سيدات طائرة وسلة الأهلي كرة طائرة- من بلاد السامبا إلى القاهرة .. البرازيلي كارلوس شوانكي مدربا للزمالك كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة كرة طائرة - تاتيانا: لذلك فضلت البقاء في الأهلي على العروض الأخرى كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. الأهلي يجدد تعاقد مونزو حتى 2027 كرة طائرة - "من الأكثر التجارب التي لا تُنسى" دانا شوقي تعلن رحيلها عن الزمالك كرة طائرة - مدرب الأهلي يقود منتخب مصر في أولمبياد باريس كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
رومانو: مقابل 40 مليون يورو.. ميلان يقترب من ضم زيركزي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - قائمة إيطاليا.. سباليتي يختار 26 لاعبا بعد استبعاد بروفيديل وسكالفيني 17 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - نظام البطولة وطريقة التأهل.. والملاعب المستضيفة 19 دقيقة | ألمانيا 2024
ذا أثليتك - استبعاد جريليش وماجواير من قائمة إنجلترا في يورو 2024 45 دقيقة | ألمانيا 2024
بأغلبية الأصوات.. استمرار تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يوناني: أولمبياكوس يرفض التفريط في الكعبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي