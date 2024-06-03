لتعويض غياب فتوح.. استدعاء عمر كمال لمعسكر منتخب مصر

أعلن منتخب مصر استدعاء عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

عمر كمال النادي : الأهلي مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء استدعاء عمر كمال لمعسكر المنتخب لتعويض غياب أحمد فتوح الذي استبعد من القائمة بسبب الإصابة في أربطة الكاحل.

ويزداد عمق الأزمة بإيقاف محمد حمدي ظهير بيراميدز والظهير الأيسر الثاني في قائمة منتخب مصر عن المباراة المقبلة ضد بوركينا.

وتعرض فتوح لإصابة في الكاحل في تدريبات الأمس، وتأكدت الإصابة بعد خضوعه للأشعة.

بالتالي أعلن المنتخب عن صعوبة لحاقة بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وشارك عمر كمال في 21 مباراة سابقة مع منتخب مصر وسجل خلالها هدف وصنع هدفين.

ويلعب منتخب مصر مباراتيه على الترتيب يومي 6 و10 يونيو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان محمد حمدي قد تعرض للإيقاف بسبب طرده في مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة إقصاء الفراعنة من البطولة بركلات الترجيح.

وفازت مصر في الجولة الأولى على جيبوتي 6-0، ثم تغلبت على سيراليون في الجولة الثانية 2-0.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - عمر كمال عبد الواحد (الأهلي).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - إمام عاشور ( الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك)

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين قفة (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).