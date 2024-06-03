بعد إصابة فتوح.. كيف سيتصرف حسام حسن أمام بوركينا فاسو

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 18:46

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - إبراهيم حسن

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة بإصابة ظهيره الأيسر أحمد فتوح لاعب الزمالك.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر

ويزداد عمق الأزمة بإيقاف محمد حمدي ظهير بيراميدز والظهير الأيسر الثاني في قائمة منتخب مصر عن المباراة المقبلة ضد بوركينا.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب سيلجأ أولا لمحاولة توظيف أحد لاعبي القائمة الحالية في مركز الظهير الأيسر خلال التدريبات.

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وإن لم تنجح هذه التجربة، سيضطر لاستدعاء لاعب من خارج القائمة لحل الأزمة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة أحمد فتوح ظهير الزمالك وخروجه من معسكر منتخب مصر.

وتعرض فتوح لإصابة في الكاحل في تدريبات الأمس، وتأكدت الإصابة بعد خضوعه للأشعة.

بالتالي أعلن المنتخب عن صعوبة لحاقة بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلعب منتخب مصر مباراتيه على الترتيب يومي 6 و10 يونيو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان محمد حمدي قد تعرض للإيقاف بسبب طرده في مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة إقصاء الفراعنة من البطولة بركلات الترجيح.

وفازت مصر في الجولة الأولى على جيبوتي 6-0، ثم تغلبت على سيراليون في الجولة الثانية 2-0.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك)

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - إمام عاشور ( الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك)

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين قفة (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).

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