كرة يد - رئيس دينامو بوخارست يعلن الاتفاق مع مدرب الأهلي لتدريب الفريق

أعلن إيان بوبا رئيس نادي دينامو بوخارست الروماني الاتفاق مع ديفيد ديفيز مدرب فريق الأهلي لكرة اليد لتدريب الفريق الروماني في الموسم المقبل.

وأشار بوبا إلى أن تشافي باسكوال سيتجه لتدريب فيزبريم وسيكون ديفيز هو خليفته.

فيزبريم هو الفريق الذي يلعب بصفوفه يحيى الدرع اللاعب المصري، بينما على الجانب الآخر يلعب علي زين في صفوف دينامو بوخارست.

وقال بوبا في تصريحات لموقع DIGI سبورت الروماني: "صحيح سيترك تشافي باسكوال تدريب دينامو لان فيزبريم قدم له عرض ضخم ويتبقى الآن فقط بعض الأحاديث لفسخ التعاقد، لقد قدموا عرضا لنا ولكن نريد الحصول على المبلغ بالكامل".

وتابع "ديفيد ديفيز مدرب صاحب خبرة كبيرة سيتولى تدريب الفريق بدلا منه وأعتقد أن المشروع سيستمر لأننا سنجلب مدرب عالمي مكانه".

وقاد ديفيز الأهلي لتحقيق الرباعية بالموسم الماضي بعد تحقيق الدوري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

وتواجد ديفيز أمس الأحد برفقة فريق اليد في تكريم من محمود الخطيب رئيس النادي لما حققوه من إنجازات طوال الموسم.