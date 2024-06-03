خبر في الجول - قائمة أولية ضخمة لمنتخب مصر الأولمبي

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي على ملامح القائمة الأولية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 202.

وعلم FilGoal.com أن المنتخب الأولمبي أرسل قائمة أولية تضم 76 اسما من المحترفين والمحليين.

وسيحسم ميكالي قراره بشأن القائمة النهائية بعد شهر من الآن، تحديدا في الثالث من يوليو.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوليمبي منافسه كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال المعسكر القادم في القاهرة.

وجاءت قائمة المعسكر الحالي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني.

الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع.

الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وخسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية دون رد.