مدير المنتخب الأولمبي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات اليابان الودية وسبب عدم السفر

كشف محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي حقيقة الخطاب المنتشر لمخاطبة الاتحاد الياباني من أجل اللعب مع منتخب اليابان الأولمبي.

وقال حرب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "خاطبنا الاتحاد الياباني لكرة القدم بعد تتويج منتخبه الأولمبي بكأس آسيا لتهنئته وطلب اللعب الودي".

وأضاف "الاتحاد الياباني شكرنا على التهنئة واعتذر لنا لأنه اتفق مع المنتخب الأمريكي بالفعل".

وأوضح "فوجئت بعد ذلك ببريد إلكتروني منتشر لأحد الوكلاء يخاطب الاتحاد الياباني باسم اتحاد الكرة وبدون علمه".

وتابع "الرد الذي انتشر للاتحاد الياباني لم يكن موجها إلينا بل إلى الشركة الوسيطة التي تنظم المباريات الودية، ومحمود المذكور في هذا البريد ليس أنا بل رئيس هذه الشركة".

أما عن سبب قرار منتخب مصر الأولمبي بإقامة معسكره داخل البلاد أوضح "كان هناك تحذير طبي من سفر اللاعبين للأرجنتين والعودة على مباريات الدوري مما قد يتسبب بإصابات، ولذلك قررنا البقاء في مصر ومواجهة كوت ديفوار وديا".