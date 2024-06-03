من سيلعب أمام بوركينا فاسو؟ اتحاد الكرة يعلن إصابة فتوح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة أحمد فتوح ظهير الزمالك وخروجه من معسكر منتخب مصر.

وتعرض فتوح لإصابة في الكاحل في تدريبات الأمس، وتأكدت الإصابة بعد خضوعه للأشعة.

بالتالي أعلن المنتخب عن صعوبة لحاقة بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلعب منتخب مصر مباراتيه على الترتيب يومي 6 و10 يونيو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأزمة تكمن في إيقاف محمد حمدي ظهير بيراميدز والظهير الأيسر الثاني في قائمة منتخب مصر عن المباراة المقبلة ضد بوركينا.

وكان محمد حمدي بسبب طرده في مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة إقصاء الفراعنة من البطولة بركلات الترجيح.

وفازت مصر في الجولة الأولى على جيبوتي 6-0، ثم تغلبت على سيراليون في الجولة الثانية 2-0.