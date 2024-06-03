الدوري السعودي أم الألماني؟ أثلتيك: رويس يختار فريقه الجديد

كشف موقع ذا أثلتيك عن اختيار ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند لفريقه الجديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الألماني بنهاية الشهر الجاري وأعلن رحيله من دورتموند.

ووفقا لتقرير الموقع فإن رويس اختار الانتقال إلى لوس أنجيلوس جالاكسي الأمريكي.

وحسب التقرير ذاته فرويس فضل الانضمام إلى الدوري الأمريكي عن السعودي الذي تلقى منه بالفعل عروض.

وخسر رويس مع دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام ضد ريال مدريد بهدفين دون رد.

ولعب رويس مع دورتموند لمدة 12 عاما، منذ عودة ناشئ الفريق إلى ناديه مرة أخرى عام 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقضى رويس صاحب الـ34 عاما، 21 عاما مع الفريق الأصفر والأسود في مراحل الناشئين والفريق الأول.

وتحدث هانز يواكيم فاتسكه رئيس دورتموند، من قبل على رحيل رويس: "هو أحد أعظم اللاعبين في هذا النادي، لقد لعب لفريق الشباب لدينا لمدة 10 سنوات، والفريق الأول لمدة 12 عاما، وكان قائد فريقنا لفترة طويلة من 2018 حتى 2023".

وأكمل فاتسكه: "علاقة رويس ودورتموند غير عادية، نتمنى له التوفيق في مستقبله، ونأمل أن يعود لدورتموند بعد نهاية مسيرته الاحترافية، لأن هناك الكثير من المهام التي تنتظره هنا".

وحصل رويس على جائزة لاعب العام في ألمانيا عامي 2012 مع بوروسيا مونشنجلادباخ، و2019 مع دورتموند.

كما تأهل رويس رفقة فريقه دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في لندن 2013، وتوج بكأس ألمانيا مرتين.

وقال رويس عبر الموقع الرسمي لناديه، بعد إعلان نبأ رحيله: "أنا ممتن وفخور للغاية بهذه الفترة المميزة التي قضيتها في ناديي بوروسيا دورتموند، قضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي واستمتعت بكل يوم، على الرغم من وجود لحظات صعبة بالطبع".

وأكمل: "أعلم بالفعل أنه سيكون من الصعب علي أن أقول وداعًا في نهاية الموسم، ومع ذلك، أنا سعيد لأن الوضوح أصبح الآن ويمكننا التركيز بشكل كامل على المباريات النهائية المهمة التي لا تزال معلقة".

واختتم: "لدينا هدف كبير في الاعتبار، ونحن جميعا نريد تحقيقه معا، ولهذا نحن بحاجة إلى كل واحد من مشجعينا الرائعين، الذين أود أن أشكرهم صراحةً على دعمهم المذهل على مر السنين."