مورينيو: لن أتعاقد مع أي لاعب من روما.. ولم أحصل على إذن لتدريب فنربخشة

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لـ فنربخشة أنه لن يتعاقد مع أي لاعب من روما فريقه السابق.

وقال المدير الفني البرتغالي خلال مؤتمر تقديمه: "مفاوضات مع باولو ديبالا وروميلو لوكاكو؟ دعني أكون واضحا ليس لدي أي اهتمام بأي لاعب من روما".

وتابع "لكي أكون أكثر دقة، لن أتعاقد مع أي لاعب من الأندية التي عملت معها في الماضي، ولن أقوم بإحضار أي لاعب من روما، ما يتعين علينا القيام به الآن هو العمل بهدوء".

وأضاف "لم أتحدث مع أي شخص عن سوق الانتقالات أردت أن أرى المشروع والاستقرار، لم نتحدث عن الأسماء بل عن سمات اللاعبين، لم نتحدث أبدا عن الأسماء".

وأكمل "أول شخص اتصل بي كان ماريو برانكو المدير الرياضي لفنربخشة، ونتيجة لذلك، وهذا ما أثار اهتمامي بالمجيء إلى هنا، بغض النظر عن النادي الذي أذهب إليه، هناك الكثير من القيل والقال".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا لا أسأل أحدا ماذا أفعل، ولم أحصل على إذن بالقدوم إلى فنربخشة".

وأعلن نادي فنربخشة التركي يوم الأحد الماضي تعيين السبيشال وان كمدير فني للفريق.

يذكر أن عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي يتواجد في صفوف فنربخشة، لكنه لعب الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف نوفي بازار الصربي.

وكان فنربخشة خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.

وخرج فنربخشة من دور ربع نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة بركلات الترجيح من أولمبياكوس الذي حصل على البطولة فيما بعد.

ويحل مورينيو محل إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفنربخشة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.