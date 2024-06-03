في الجول يكشف كواليس تعيين أمين عمر لمواجهة سبورتنج والحدود.. وحقيقة إبلاغ قمر الدولة

أثار تعيين أمين عمر لإدارة مواجهة حرس الحدود وسبورتنج في دورة الترقي الجدل بعد أنباء اختيار نادر قمر الدولة أولا.

وشدد اتحاد الكرة أنه لم يتم إخبار الحكم نادر قمر الدولة بقيادة مباراة حرس الحدود ضد منافسه سبورتنج في دورة الترقي في بيان رسمي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من الحكم المصري نادر قمر الدولة عن تلقي الحكم مكالمة من محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لإدارة المباراة وكان ذلك منذ أسبوع.

وأشار إلى تلقي مكالمة جديدة من محمد فاروق قبل المباراة بـ 3 أيام لتأكيد موعد المباراة.

وعلم نادر قمر الدولة قبل وصوله إلى الإسكندرية من كفر الشيخ بعشر دقائق فقط أن أمين عمر هو حكم اللقاء عن طريق وسائل الإعلام.

وكان بيان اتحاد الكرة قد أوضح أن "سيستم" هو من يرسل للحكام إدارة المباراة لأن هناك 3 حكام مرشحين لكل مباراة ويتم القبول أو الاعتذار عن طريق السيستم وليس الأشخاص.

وبرر المصدر أن نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بواسطة السيستم بالفعل لكنه ذهب للمباراة بناء على تواصل المسؤول بلجنة الحكام.