في الجول يكشف كواليس تعيين أمين عمر لمواجهة سبورتنج والحدود.. وحقيقة إبلاغ قمر الدولة

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 15:53

كتب : بسام أبو بكر

نادر قمر الدولة

أثار تعيين أمين عمر لإدارة مواجهة حرس الحدود وسبورتنج في دورة الترقي الجدل بعد أنباء اختيار نادر قمر الدولة أولا.

وشدد اتحاد الكرة أنه لم يتم إخبار الحكم نادر قمر الدولة بقيادة مباراة حرس الحدود ضد منافسه سبورتنج في دورة الترقي في بيان رسمي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من الحكم المصري نادر قمر الدولة عن تلقي الحكم مكالمة من محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لإدارة المباراة وكان ذلك منذ أسبوع.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ليس لنا أي تعليق على حكم الشحات.. وهذا الأمر غير صحيح مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف لـ في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقاته مباراته الأولى لـ ريال مدريد ودورتموند يتفاءل به.. يويفا يعلن عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

وأشار إلى تلقي مكالمة جديدة من محمد فاروق قبل المباراة بـ 3 أيام لتأكيد موعد المباراة.

وعلم نادر قمر الدولة قبل وصوله إلى الإسكندرية من كفر الشيخ بعشر دقائق فقط أن أمين عمر هو حكم اللقاء عن طريق وسائل الإعلام.

وكان بيان اتحاد الكرة قد أوضح أن "سيستم" هو من يرسل للحكام إدارة المباراة لأن هناك 3 حكام مرشحين لكل مباراة ويتم القبول أو الاعتذار عن طريق السيستم وليس الأشخاص.

وبرر المصدر أن نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بواسطة السيستم بالفعل لكنه ذهب للمباراة بناء على تواصل المسؤول بلجنة الحكام.

نادر قمر الدولة أمين عمر دورة الترقي
نرشح لكم
أشرف صبحي: نتمنى نجاح تجربة المدرب الوطني مع المنتخب.. ودور الجماهير رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس الإسماعيلي يمدد عقد النبريص لمدة ثلاث سنوات أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب علي لطفي: لهذا لم أر تسديدة هدف أبو علي ..موقف مع نجلي تسبب في رحيلي من الأهلي خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن الزمالك: محاضرات فنية لمدربي الناشئين.. واستقطاب خبراء عالميين
أخر الأخبار
مورينيو: لن أتعاقد مع أي لاعب من روما.. ولم أحصل على إذن لتدريب فنربخشة 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كواليس تعيين أمين عمر لمواجهة سبورتنج والحدود.. وحقيقة إبلاغ قمر الدولة 37 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي يعلن موعد إعلان انضمامه لـ ريال مدريد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد ودورتموند يسيطران على جوائز دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: نتمنى نجاح تجربة المدرب الوطني مع المنتخب.. ودور الجماهير ساعة | منتخب مصر
بعد الثلاثية المحلية لكل منهما.. الخطيب يكرم سيدات طائرة وسلة الأهلي ساعة | رياضة نسائية
الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 3 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي