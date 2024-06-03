مبابي يعلن موعد إعلان انضمامه لـ ريال مدريد

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن كيليان مبابي المهاجم الفرنسي موعد انضمامه إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوصل الملكي إلى اتفاق مع مبابي لضمه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وخلال معسكر منتخب فرنسا كشف المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي أنه سيتم إعلان انضمامه إلى ريال مدريد الليلة حسب شبكة ESPN.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد ودورتموند يسيطران على جوائز دوري أبطال أوروبا أشرف صبحي: نتمنى نجاح تجربة المدرب الوطني مع المنتخب.. ودور الجماهير بعد الثلاثية المحلية لكل منهما.. الخطيب يكرم سيدات طائرة وسلة الأهلي الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024

ووفقا للشبكة ذاتها سيوقع مبابي على عقد حتى 2029 مقابل راتب قدره 15 مليون يورو في العام الواحد.

لكن سيحصل مبابي على 150 مليون يورو كمقدم تعاقد مقسمة على مدة عقده، أي لن يحصل على المبلغ كاملا بمجرد التوقيع.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل من قبل: "أتمنى لمبابي كل التوفيق. لقد قدم أشياء استثنائية لنا على مدار 7 سنوات".

وأضاف "لقد انضم إلينا حين كان مراهقا عمره 18 عامًا، وهو الآن رجل كبير وأفضل لاعب في العالم".

وتابع "أنا فخور بما قدمه مبابي للنادي. لا تعرف، ربما يعود يوما ما إلى فرنسا".

يوم الأربعاء الماضي كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم حصول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق على راتبه منذ شهر إبريل.

وفقا للصحيفة فإن ناصر الخليفي رئيس النادي لم يمنح مبابي راتبه منذ أكثر من شهر وهو ما يرفضه اللاعب الفرنسي.

ووفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في المرة السابقة.

وينتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ خلال الفترة المقبلة وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

ليكيب أشارت إلى أن العلاقة بين مبابي والخليفي قد وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.

وكان كيليان قد رفض تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان وهو ما يثير غضب الخليفي والذي يرى أن اللاعب قد وعده من قبل بعدم الرحيل عن الفريق مجانا.

وفقا للتقارير فإن مبابي والخليفي قد دخلا في مشادة كلامية حادة خلال المباراة الأخيرة لمبابي مع باريس في الدوري على ملعب حديقة الأمراء.

الدوري الإسباني كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
نرشح لكم
يورو 2024 - منتخب تخلى عن لقبه.. ألمانيا "النضارة" ومواهب الجبال الدوري السعودي أم الألماني؟ أثلتيك: رويس يختار فريقه الجديد مورينيو: لن أتعاقد مع أي لاعب من روما.. ولم أحصل على إذن لتدريب فنربخشة ريال مدريد ودورتموند يسيطران على جوائز دوري أبطال أوروبا الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024 بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده رومانو: ريال مدريد يتفق مع فاسكيز على تجديد عقده رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس
أخر الأخبار
يورو 2024 - منتخب تخلى عن لقبه.. ألمانيا "النضارة" ومواهب الجبال 14 دقيقة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - قائمة أولية ضخمة لمنتخب مصر الأولمبي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مدير المنتخب الأولمبي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات اليابان الودية وسبب عدم السفر 23 دقيقة | منتخب مصر
تشيلسي يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا لتدريب الفريق 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من سيلعب أمام بوركينا فاسو؟ اتحاد الكرة يعلن إصابة فتوح 41 دقيقة | منتخب مصر
الدوري السعودي أم الألماني؟ أثلتيك: رويس يختار فريقه الجديد ساعة | ميركاتو
مورينيو: لن أتعاقد مع أي لاعب من روما.. ولم أحصل على إذن لتدريب فنربخشة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كواليس تعيين أمين عمر لمواجهة سبورتنج والحدود.. وحقيقة إبلاغ قمر الدولة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 3 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي