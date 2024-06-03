أشرف صبحي: نتمنى نجاح تجربة المدرب الوطني مع المنتخب.. ودور الجماهير

تمنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكف عن الحديث بشأن محمد صلاح وحسام حسن بعد تواجد اللاعب في معسكر المنتخب بصورة طبيعية.

وأشاد أشرف صبحي بتجربة المدير الفني الوطني وتمنى نجاح التجربة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر إذاعة أون سبورت إف إم بشأن تواجد صلاح في المنتخب: "بالفعل أتمنى الكف عن الحديث والتركيز في دعم المنتخب، مشكلتنا عدم الصبر ونذهب للمشكلة من أجل تكبيرها بالرغم من وجود وقت للحل خاصة إننا جميعا نحب بلدنا".

وتابع "لا يوجد أمامنا سوى ذهاب الجماهير لمباريات المنتخب من أجل مساندة الجهاز الفني الوطني وتدعيم الفريق لأن لا قدر الله أي نتيجة أخرى ستكون سيئة في حق المدرب الوطني".

وشدد أشرف صبحي "نتمنى استكمال تجربة المدرب الوطني وإعادة نجاح محمود الجوهري وحسن شحاتة مع المنتخب، أيا كان من يشارك فهو يمثل منتخب مصر".

واختتم صبحي تصريحاته "بوركينا فاسو كانت قوية جدا في أمم إفريقيا، الجماهير في مواجهتي الزمالك بالكونفدرالية والأهلي بدوري الأبطال كانوا اللاعبين رقم 14 و15 ويمنحون اللاعبين طاقة كبيرة ويمكنهم تغيير النتيجة".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.