بعد الثلاثية المحلية لكل منهما.. الخطيب يكرم سيدات طائرة وسلة الأهلي

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 14:47

كتب : حسام نور الدين

الخطيب يكرم سيدات الأهلي - كرة طائرة

كرّم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فريق سيدات الكرة الطائرة.

ويأتي ذلك بعد تتويج الفريق بالثلاثية المحلية عن الموسم المنقضي.

وتوجت سيدات الأهلي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.

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وهو الحال نفسه لفريق سيدات الكرة السلة بعد التتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم.

وأشاد الخطيب بما قدمته اللاعبات على مدار الموسم وتحقيق ثلاث بطولات مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر هي الأفضل في مصر بشكل عام.

وأشار إلى أنه بشكل شخصي لم يكن سعيدًا بخسارة لقب بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة، لأن الفريق البطل يجب ألا يفرط في أي فرصة لتحقيق كل البطولات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرياضة تحتمل المكسب أو الخسارة، ولكن يجب الاجتهاد وتقديم كل ما يمكن بجد وتركيز حتى آخر لحظة.

وأضاف الخطيب "الأسماء تتغير ولكن تظل شخصية وثوابت الأهلي باقية وتتوارثها الأجيال، وأن كل عناصر الفريق تملك فرصة لا تعوض لتحقيق إنجازات عديدة وكتابة التاريخ، مشيرًا إلى أن المسؤلية كبيرة وصعبة على الجميع خلال الفترة المقبلة".

واختتم منافسات فرق ألعاب الصالات المختلفة باستثناء رجال الكرة السلة، إذ يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة.

وحضر تكريم إدارة الأهلي لفرقه كل من محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين صندوق النادي ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

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