بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

إدين ترزيتش

تسعى إدارة نادي بوروسيا دورتموند لتجتمع مع إدين ترزيتش المدير الفني للفريق من أجل تمديد تعاقده.

ونجح المدرب الألماني في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وموجهة منافسه ريال مدريد، لكن تمكن الملكي من الفوز بهدفين دون رد.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن إدارة دورتموند تجهز لعقد اجتماع مع المدرب البالغ من العمر 41 عاما من أجل تمديد عقده بعد النجاح الأوروبي.

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ووفقا للشبكة فتمكن المدرب الكرواتي الأصل من تغيير وجهات النظر بعد تقديم نجاحات في النصف الثاني من الموسم.

وينتهي عقد ترزيتش في نهاية الموسم المقبل.

واحتل دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم المنقضي.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

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