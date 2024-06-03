رومانو: ريال مدريد يتفق مع فاسكيز على تجديد عقده

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع لوكاس فاسكيز لاعب الفريق من أجل تجديد عقده.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الظهير الإسباني في نهاية الشهر الجاري.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن ريال مدريد اتفق مع فاسكيز على تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وأوضح رومانو أن يوجد اجتماع آخر بين النادي وفاسكيز من أجل تجديد العقد.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.