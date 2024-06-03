رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أشاد إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد بقدرات محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وكشف حقيقة المفاوضات معه.

وشدد سيريزو على استمرار ألفارو موراتا مع فريق أتليتكو مدريد.

وقال إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد الإسباني عبر القناة الأولى: "أعتقد أن إسبانيا ستقدم بطولة أمم أوروبا كبيرة، منتخبنا شاب والمدرب يعلم اللاعبين جيدا وهذا سيؤثر".

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وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات محمد صلاح أجاب "هو لاعب كبير بدون أي شك، لكن لم نحاول التعاقد معه ولم تحدث مفاوضات في الفترة الماضية".

وكشف سيريزو "كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد جيدة جدا وسيشارك فيها أفضل الأندية ونحن سعداء بالمشاركة".

أما عن حقيقة انتقال موراتا ليوفنتوس أوضح "موراتا مستمر مع أتليتكو مدريد وأتوقع استمراره لسنوات عديدة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مصير جواو فيليكس "هو لاعب رائع وأعتقد إنه بين أفضل اللاعبين في أوروبا حاليا، لا أعلم مصير مستقبله وهل يستمر في برشلونة أم يعود لنا وأعتقد من المبكر الحديث عن ذلك".

أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية محمد صلاح
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