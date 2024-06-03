ثنائي فوق السن وآخر يحدد لاحقا.. فرنسا تعلن القائمة المشاركة في الأولمبياد

أعلن تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد 2024.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا الأولمبياد التي ستبدأ في 24 يوليو حتى 9 أغسطس.

وتم اختيار ثنائي فوق السن وهو أليكساندر لاكازيت لاعب ليون وجيان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس على أن يتم ضم اللاعب الثالث لاحقا.

ويغيب كيليان مبابي عن القائمة بعد رفض نادي ريال مدريد الذي الذي يقترب من التوقيع معه خلال الفترة المقبلة.

ويستطيع أن منتخب تعديل قائمته حتى يوم 3 يوليو القادم.

وتتواجد فرنسا في المجموعة الأولى التي تضم كل من اليابان وأوزباكستان والأرجنتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفاليير (ليل)، أوبيد نكامباديو (باريس إف سي)، جويلوم ريستيس (تولوز)، روبن ريسير (ديجون).

خط الدفاع: بافود دياكيتي (ليل)، ماكسيم إستيفي (بيرنلي)، برادلي لوكو (ستاد بريست)، كاستيلو لوكيبا (لايبزج)، كيليان سيلديليا (فريبورج)، أدريان تروفرت (ستاد رينيه)، ليني يورو (ليل).

خط الوسط: ماجنيس أكليوش (موناكو)، جوريس شوتارد (مونبيليه)، ديسيري دوي (ستاد رينيه)، مانو كوني (بوروسيا مونشنجلادباخ)، إنزو ميلو (شتوتجارت)، كيفرين تورام (نيس)، ليسلي أوجوتشوكو (تشيلسي)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، أرناود كاليمويندو (ستاد رينيه)، أليكساندر لاكازيت (أولمبيك ليون)، جيان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، مايكل أوليسي (كريستال بالاس)، ماتياس تيل (بايرن ميونيخ).