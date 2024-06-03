الحلم أصبح حقيقة بعد 7 أعوام.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع مبابي

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 20:30

كتب : محمد رؤوف

ريال مدريد يتعاقد مع مبابي

انتهى مسلسل مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي الذي بدأ عندما كان لاعبا في موناكو عام 2017، وأعلن الملكي انضمام مبابي إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعقد يمتد حتى 2029.

وحقق مبابي حلمه أخيرا الذي اعترف به منذ وقت طويل باللعب مع ريال مدريد بسبب حبه لزين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو الذي يعد لاعبه المفضل.

How Mbappe's Real Madrid dream was frustrated in the summer of 2017 | MARCA in English

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ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيحصل على راتب أقل مما كان يتقاضاه مع باريس.

وأكدت شبكة ESPN أن راتب مبابي سيكون 15 مليون يورو في العام الواحد، وسيحصل على مقدم تعاقد قدره 150 مليون يورو مقسمة على مدة العقد، أي لن يحصل عليه كاملا بمجرد التوقيع.

وسيتقاضى مبابي راتبا أقل حتى مما اتفق عليه مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في عام 2022.

وتدخل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا شخصيا من أجل بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2022 وتجديد عقده وإقناعه بعدم الانضمام إلى ريال مدريد بعدما كان قريبا للغاية واتفق على كل بنود عقده وفقا للتقارير الإخبارية وقتها.

لكن تأثير ماكرون وأهمية تواجد مبابي في فرنسا وقت كأس العالم 2022 كان العامل الحاسم في استمراره في الدوري الفرنسي.

وحافظ مبابي على علاقته مع بيريز وكانت مكالمة بينهما وقت 2022 قد حسمت تأجيل الانضمام، الشيء الذي قدره بيريز أن مبابي تحدث إليه ولم يتصرف بعدم معرفته وذلك وفقا للتقارير الإخبارية.

Perez requests loan to fund Real Madrid move for Mbappe

وكان للمهاجم الفرنسي الحق في رفض تجديد عقده تلقائيا مع النادي الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل، وهذا ما قرره مبابي من أجل الانضمام إلى ريال مدريد، بالرغم من تدخل ماكرون لكن ليس بنفس القوة والتصميم قبل كأس العالم 2022.

وأعلن مبابي رفضه تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسي في بداية الموسم المنقضي وبسبب ذلك تم استبعاده من المعسكر التحضيري للفريق قبل أن يعود مرة أخرى فيما بعد.

Kylian Mbappe: PSG forward signs new contract with Ligue 1 champions but LaLiga is set to file complaint | Football News | Sky Sports

وأعلن مبابي رحيله من باريس منذ فترة عن طريق فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو الذي أعلن مبابي فيه رحيله قدم الشكر للعديد من الناس منهم المدرب وطاقم العمل واللاعبين ولكن لم يذكر اسم ناصر الخليفي رئيس النادي.

وفقا لصحيفة لو باريزيان فإن الخلاف جاء بسبب عدم ذكر مبابي لاسم الخليفي في الفيديو الوداعي للفريق.

الصحيفة أشارت إلى أن الثنائي لم يتحدث منذ فترة طويلة بسبب نية مبابي في الرحيل وكانت العلاقة فاترة إلى أن قرر الخليفي عقد اجتماع مع مبابي قبل مواجهة تولوز أمس السبت بملعب المباراة بغرفة بعيدا عن الناس.

شهود عيان من ملعب المباراة أشارت إلى أن الخلاف احتد بين مبابي والخليفي في الغرفة لدرجة اهتزاز الجدران بسبب الصوت العالي.

الخلاف تسبب في تأخر باريس سان جيرمان عن دخول عمليات الإحماء لمدة 4 دقائق عن التوقيت المعتاد للفريق لخوض أحد المباريات.

وأدى ذلك إلى عدم حصول مبابي على راتبه منذ أكثر من شهر وهو ما يرفضه اللاعب الفرنسي.

وفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في المرة السابقة.

Thierry Henry makes Kylian Mbappe stance clear after alarming on-pitch PSG strop - Mirror Online

وينتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ خلال الفترة المقبلة وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

ليكيب أشارت إلى أن العلاقة بين مبابي والخليفي قد وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.

وكان كيليان قد رفض تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان وهو ما يثير غضب الخليفي والذي يرى أن اللاعب قد وعده من قبل بعدم الرحيل عن الفريق مجانا.

ويملك ريال مدريد خط هجوم ناري للموسم المقبل بوجود فينيسيوس جونيور ومبابي ورودريجو وإندريك وأردا جولر.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي الدوري الإسباني
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