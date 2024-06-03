كرة يد - بعد هانسن.. لاندين يعلن اعتزاله الدولي بعد المشاركة مع الدنمارك في أولمبياد باريس

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

نيكلاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك - كرة يد

قرر نيكلاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة اليد اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد باريس 2024.

ويأتي قرار لاندين بعد أيام قليلة مع إعلان ميكيل هانسن أسطورة الدنمارك اعتزاله كرة اليد بنهاية الموسم الجاري عقب أولمبياد باريس.

ويعتبر الثنائي لاندين وهانسن الأبرز في تاريخ منتخب الدنمارك لكرة اليد.

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وكشف لاندين في مقابلة مع قناة Tv2 الدنماركية عن قراره باعتزال اللعب الدولي عقب أولمبياد باريس على أن يستمر مع ناديه ألبورج حتى نهاية تعاقده.

ولعب لاندين 273 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك منذ مشاركته الأولى قبل 16 عاما.

وحقق لاندين مع منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم ثلاث مرات على التوالي في إنجاز تاريخي.

كما حصد لاندين لقب بطولة أمم أوروبا عام 2012.

وتوج لاندين بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين آخرها 2021.

كرة يد منتخب الدنمارك نيكلاس لاندين
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