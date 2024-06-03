الإسماعيلي يمدد عقد النبريص لمدة ثلاث سنوات

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

نجح نادي الإسماعيلي في تمديد تعاقد خالد النبريص مهاجم الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

خالد النبريص

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأشاد نادي الإسماعيلي بالأداء الذي يقدمه المهاجم الفلسطيني مع الفريق.

ومدد الإسماعيلي تعاقده مع النبريص حتى صيف 2027.

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وجاء قرار مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بتعديل عقد المهاجم الفلسطيني للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتوصل مجلس إدارة الإسماعيلي في وقت سابق إلى اتفاق مع النبريص باستكمال المشوار مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وكان قد تم حل أزمة النبريص الشهر الماضي من أجل المشاركة في المباريات من جديد.

وحسبما علم FilGoal.com فما كان ينقص النبريص للمشاركة هو إرساله خطابا إلى لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بحل مشكلته مع الإسماعيلي وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

في تلك الحالة، يكون مسموحا للنبريص قانونيا بأن يشارك في المباريات رفقة الدراويش.

خالد النبريص وصل إلى الإسماعيلية منتصف شهر مارس مجددا، وذلك لاستكمال تعاقده مع الإسماعيلي على أن يتنازل عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية.

ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية رفقة أسرته بالكامل، وذلك بعدما تكفل النادي بتكاليف الإقامة الخاصة بهم.

وانضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

وشارك للمرة الأخيرة مع الدراويش في ديسمبر 2022 كبديل ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان الإسماعيلي قد حل أزمة القيد في يناير الماضي وضم 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة إيهاب جلال.

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