مواعيد مباريات الإثنين 3 يونيو.. ألمانيا وإنجلترا وكرواتيا للاستعداد لـ يورو 2024

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

هدف إلكاي جوندوجان - ألمانيا أمام اليابان

من المقرر أن تلعب مباريات ودية دولية اليوم 3 يونيو من أجل الاستعداد لبطولة يورو 2024.

وستبدأ البطولة يوم 14 يونيو المقبل على أن تنتهي 14 يوليو القادم، على أنها تستضيفها ألمانيا.

مباريات ودية

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ألمانيا × أوكرانيا.. تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

كرواتيا × مقدونيا الشمالية.. تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 في تمام الساعة الثامنة مساء.

إنجلترا × البوسنة والهرسك.. تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتتواجد ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة كل مل اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وتأتي كرواتيا في المجموعة الثانية مع إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

بينما إنجلترا في المجموعة الثالثة مع صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

يورو 2024 ألمانيا إنجلترا كرواتيا
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