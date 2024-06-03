بهدف في الدقيقة 117.. سانت إيتيان يعود من جديد لـ الدوري الفرنسي

عاد سانت إيتيان من جديد إلى الدوري الفرنسي بعد غياب موسمين بالفوز على ميتز في الملحق بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الملحق في الدوري الفرنسي لحسم آخر المتأهلين بين صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية والمركز الـ 16 في الدرجة الأولى.

وهبط سانت إيتيان ثاني أكثر فريق تحقيقا للقب الدوري الفرنسي برصيد 10 ألقاب في موسم 2020-21 للدرجة الثانية.

وانتصر سانت إيتيان على ملعبه ذهابا بنتيجة 2-1 على ميتز، وفي الإياب تقدم ميتز أمام أنصاره بعد مرور 90 دقيقة بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الإضافي الثاني خطف إبراهيما وادجي هدفا وزنه ذهبا في الدقيقة 117 تعادل به فريقه وتأهل به سانت إيتيان للدوري الفرنسي بعدما أصبحت النتيجة 4-3.

في المقابل هبط ميتز للدرجة الثانية بعد عامين وسط الكبار.

وبذلك تأهل للموسم المقبل من الدوري الفرنسي كل من أوكسير وأنجيه وسانت إيتيان، فيما هبطت فريق لوريان وكليرمون وميتز للدرجة الثانية.