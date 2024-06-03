أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي سبب غيابه عن قائمة الفريق لمباراتين بعد مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، وسر ما حدث مع مارسيل كولر المدير الفني.

وأوضح أنه يلوم نفسه على إهدار فرصتين خلال مسيرته مع الأهلي.

وكل ما يلي من تصريحات محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي عبر قناة MBC مصر 2

المدربون

"كولر هو أكثر مدرب تطورت معه، طور لي الجانب الدفاعي من 30 لـ 90%".

"بعد مباراة مازيمبي، أخبرت كولر أنه أحيانا لا ينفذ ما يقوله وأني لا أجد المردود المنتظر، النقاش كان بكل احترام ولم أترك غرفة الملابس اعتراضا على قراراته أو أتجاوز ضده. وقيل أنه تم توقيع عقوبة عليّ وهو ما لم يحدث، ولم يتم إبلاغي بقيمة الغرامة".

"موسيماني في مباراة 5-3 أمام الزمالك "كان هيتجنن" بين الشوطين رغم تقدمنا في النتيجة 4-1 بالشوط الأول وأراد تسجيل المزيد من الأهداف".

"موسيماني مدرب كبير، وهو عالي فنيا وكان يفضل الاعتماد على 15 لاعبا ما يجعل الباقي يشعر بالضيق، وكان معه محلل أداء رهيب يجعلنا نعرف كل شيء ويكشف لنا عيوب المنافسين وهو مدرب كبير و"عفريت" في المباريات الكبيرة".

"منذ انضمامي للأهلي لم أجد مدربا مثل فايلر، شخصية رهيبة في كل شيء، كرته وتدريبه ممتع ويوصل لك المعلومات سريعا وتحب الحديث معه".

" في أول 7 مباريات مع فايلر كنا نفوز بفارق 4 أهداف، لكن الظروف الخاصة هي من أثرت عليه".

"شعرت بالراحة مع إيهاب جلال في إنبي وحسام البدري في المنتخب وموسيماني في الأهلي".

"سامي قمصان لابد أن يحصل على حقه ويساعد كل الناس ودوره كبير".

إجابات سريعة

"الأهلي لا يقف على أحد، سمعت أن عبد المنعم سيرحل، لاعب يمتلك جودة كبير، هو ليس مغرورا أو يتعالى على الكرة ولديه ثقة في نفسه".

"أحب أن ألعب مع إمام والسولية وكهربا ومعلول، وأريد أن يستمر معنا".

"كنت أتمنى اللعب في ريال مدريد لكن سني حاليا 28 عاما".

"أصعب لحظة مررت بها هو وقت الانتظار لمدة 5 ساعات قبل التوقيع للأهلي".

"أريد أن أختم مسيرتي في الأهلي، وبعد الاعتزال أود أن أكون مديرا فنيا".

"ألوم نفسي على الفرصة التي أهدرتها أمام ريال مدريد، وكذلك التي منعتها العارضة ضد الترجي".

"رحيلي عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري يعود للمدير الفني".

"الجيل الحالي لا يقدم نفس المتعة التي قدمها الجيل الذهبي للأهلي، لكننا حققنا ألقابا أكثر".

"الشحات أخطأ في أزمة الشيبي، لكنه اعتذر له أكثر من مرة، وأتمنى انتهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن".