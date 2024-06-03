أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب

وصف محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أن هدفه في نهائي القرن هو أعظم شيء حصل له وتعرض للظلم بسببه، وكشف أن 95% من الناس في مصر كلها لا يفقهون ما يدور داخل الملعب.

كما كشف أصعب موقف مر به في مسيرته خلال دوري أبطال إفريقيا.

وكل ما يلي من تصريحات محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي عبر قناة MBC مصر 2

نهائي القرن

"هدفي في نهائي القرن صعب وثقيل وأحيانا أتعرض للظلم بسببه. هو أعظم هدف ونهائي وكل شيء، حققت 15 بطولة في 5 سنوات ويتبقى لنا بطولتين الموسم الحالي وهذا رقم كبير، وسجلت أهدافا كثيرة وفي كل البطولات حصدت جائزة رجل المباراة".

"هدفي في نهائي القرن هذا أعظم شيء حصلت عليه في حياتي، لكنني طماع وأبحث عن تاريخ أكبر".

"لا زلت أتذكر تفاصيل نهائي القرن، بدأنا المعسكر يوم الأحد وكل شيء كان صعبا وتوتر كبير في كل التفاصيل، سعد سمير قال لنا قبل المباراة لو خسرنا سنتدرب "أونلاين"، والسولية أخبرنا ليلة اللقاء بيوم أنه يريد أن يبكي من الفرحة بعدما خسر من قبل النهائي مرتين".

"خلال تشتيت محمود علاء أخذت قرارا دون أن أنظر لمن حولي والحمد لله سجلت".

هجوم

95"% من الناس في مصر كلها لا يفقهون ما يدور داخل الملعب، ولا يعرفون ماذا يحدث داخل غرف الملابس أو ماذا يريد المدرب منك في أرض الملعب، والناس تتفاعل مع البطولة والهدف والتمريرة الحاسمة".

"ألعب في مركز 8 منذ وصول كولر، والبعض يظن أنني لا زلت ألعب في مركز 10".

"اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري كارثي، يفوز بها أكثر من يركض و"يخبط في اللاعبين".

"خلال مباراة المقاولون العرب طلب مني كولر بعض التعليمات بين الشوطين ونفذتها وفجأة وجدت نفسي في أول تغيير وسألته عن السبب من أجل فهم ماذا حدث".

"أنا أفضل لاعب في مصر الموسم الحالي، وأنا أفضل لاعب في نهائي كأس مصر ضد الزمالك، شارك في 10 دقائق سجلت هدفا وصنعت آخر".

"أنا مظلوم ولا أحصل على حقي في الملعب، وحاليا الناس تنظر لصاحب "التريند".

"كريم وليد من أحسن الشخصيات التي تتعامل معها في تاريخ الكرة، لاعب كبير جدا وقائد، لا يحصل على حقه، وهناك من يحصل على اللقطة بدون أن يلعب الكرة".

نهائي إفريقيا

"لعبت 5 نهائيات إفريقية.. بعد نهائي القرن لا يوجد أي نهائي صعب آخر".

"أحلى مباراة تخوضها وسط الجماهير، في مباراة الترجي بنهائي إفريقيا كنت أريد أن أرقص أثناء الإحماء قبل بداية اللقاء".

"أود حصد بطولات أكثر، وتحقيق أرقاما قياسية لم يحققها أحد، أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مجددا بعدما حققت 4".

"أسهل نهائي كان ضد كايرز تشيفز والمباراة أصبحت سهلة بعد الطرد".

"أصعب موقف مررت به في مسيرتي بدوري الأبطال كان ضد الهلال السوداني في نسخة 2020 بدور المجموعات عندما سجلوا هدفا في الوقت الضائع وألغي بداعي التسلل، حينها كنا سنودع البطولة مبكرا".

"لا أفكر في السوبر الإفريقي بل نركز على الدوري في الفترة المقبلة".

"بطولة التاسعة قدمت دفعة وثقة وشخصية كبيرة، المباريات الكبيرة مهمة، قبل المباريات الكبيرة يعقد الشناوي معنا جلسة لنتحدث ونحفز أنفسنا".