علي لطفي: لهذا لم أر تسديدة هدف أبو علي ..موقف مع نجلي تسبب في رحيلي من الأهلي

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 01:20

كتب : FilGoal

نادي زد - علي لطفي

كشف علي لطفي حارس مرمى زد عن السبب وراء عدم رؤيته لهدف وسام أبو علي لاعب الأهلي في مرماه في مباراة الفريقين.

وقال لطفي لقناة أون تايم سبورتس: "بعد قرار الرحيل من الأهلي، أجريت لي حفل توديع وعقب خروج اللاعبين من غرفة تغيير الملابس بقيت وحيدا وبكيت".

وأضاف "كان من اللازم الرحيل بسبب عدم لعبي ورغبتي في الانضمام لمنتخب مصر، بالإضافة إلى موقف مع نجلي عقب عودتي من مباراة سألني لماذا لم ألعب".

أخبار متعلقة:
خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا بـ أبطال أوروبا مورينيو: أريد أن أعمل في الدوري التركي.. ومنذ هذه اللحظة أنتمي لعائلة فنربخشة لقاء استمر 118 دقيقة.. الترجي ينتصر على الإفريقي ويقترب من حسم لقب الدوري التونسي خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن

وأكمل "شعرت أنه بدأ إدراك الأمور وبالتالي قررت الرحيل".

وواصل "أثناء مباراة الأهلي تصديت لرأسية قوية من وسام أبو علي، زملائي قالوا لي انظر إلى مصطفى شوبير، بعد ذلك صفق لي على التصدي، أتحمل نسبة 50% من الهدف وهذه نسبة كبيرة، كان من الأولى تفويت رأسية وسام أبو علي، لم أتمكن من رؤية التسديدة".

وواصل "محمود الخطيب -رئيس الأهلي- هاتفني قبل رحيلي إلى زد وسألني عما أريده لمستقبلي، أخبرته برغبتي في الرحيل لإرادتي المشاركة بشكل دائم".

وأنهى "كنت لا أمانع المغادرة سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، تحدث الخطيب مع إدارة نادي زد وطلب منهم بأن يتم تقديري ماليا وعمليا واشترط خروجي بأن أخبره أن الأمور على ما يرام".

وكان علي لطفي انضم لصفوف زد بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الأهلي.

وانضم علي لطفي البالغ من العمر 34 عاما إلى الأهلي مطلع عام 2018 قادما من إنبي.

الدوري المصري علي لطفي زد الأهلي
نرشح لكم
أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن الزمالك: محاضرات فنية لمدربي الناشئين.. واستقطاب خبراء عالميين وفاة أنور مسعود لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق مران الزمالك - راحة لعبد الله السعيد.. جوميز يحدد وديتين للأبيض انتهت في دورة الترقي - الحدود (0)-(0) سبورتنج والسويس (0)-(0) الترسانة السولية: شيكابالا شخص محترم جدا خارج الملعب.. وهذه حقيقة العرض القطري
أخر الأخبار
بهدف في الدقيقة 117.. سانت إيتيان يعود من جديد لـ الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين ساعة | الدوري المصري
أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب ساعة | الدوري المصري
علي لطفي: لهذا لم أر تسديدة هدف أبو علي ..موقف مع نجلي تسبب في رحيلي من الأهلي ساعة | الدوري المصري
خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا بـ أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو: أريد أن أعمل في الدوري التركي.. ومنذ هذه اللحظة أنتمي لعائلة فنربخشة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لقاء استمر 118 دقيقة.. الترجي ينتصر على الإفريقي ويقترب من حسم لقب الدوري التونسي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 3 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي