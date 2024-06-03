علي لطفي: لهذا لم أر تسديدة هدف أبو علي ..موقف مع نجلي تسبب في رحيلي من الأهلي

كشف علي لطفي حارس مرمى زد عن السبب وراء عدم رؤيته لهدف وسام أبو علي لاعب الأهلي في مرماه في مباراة الفريقين.

وقال لطفي لقناة أون تايم سبورتس: "بعد قرار الرحيل من الأهلي، أجريت لي حفل توديع وعقب خروج اللاعبين من غرفة تغيير الملابس بقيت وحيدا وبكيت".

وأضاف "كان من اللازم الرحيل بسبب عدم لعبي ورغبتي في الانضمام لمنتخب مصر، بالإضافة إلى موقف مع نجلي عقب عودتي من مباراة سألني لماذا لم ألعب".

وأكمل "شعرت أنه بدأ إدراك الأمور وبالتالي قررت الرحيل".

وواصل "أثناء مباراة الأهلي تصديت لرأسية قوية من وسام أبو علي، زملائي قالوا لي انظر إلى مصطفى شوبير، بعد ذلك صفق لي على التصدي، أتحمل نسبة 50% من الهدف وهذه نسبة كبيرة، كان من الأولى تفويت رأسية وسام أبو علي، لم أتمكن من رؤية التسديدة".

وواصل "محمود الخطيب -رئيس الأهلي- هاتفني قبل رحيلي إلى زد وسألني عما أريده لمستقبلي، أخبرته برغبتي في الرحيل لإرادتي المشاركة بشكل دائم".

وأنهى "كنت لا أمانع المغادرة سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، تحدث الخطيب مع إدارة نادي زد وطلب منهم بأن يتم تقديري ماليا وعمليا واشترط خروجي بأن أخبره أن الأمور على ما يرام".

وكان علي لطفي انضم لصفوف زد بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الأهلي.

وانضم علي لطفي البالغ من العمر 34 عاما إلى الأهلي مطلع عام 2018 قادما من إنبي.