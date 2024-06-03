خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا بـ أبطال أوروبا

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

شدد خوسيلو لاعب ريال مدريد أنه لا يعرف أين سيلعب في الموسم المقبل.

ويلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة للملكي من إسبانيول مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

وقال خوسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "لا أعرف أين سأكون الموسم المقبل، لكن الآن سنتحدث عن ذلك".

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وأكمل "بعض اللاعبين لم يحتفلوا ببطولة دوري أبطال أوروبا، غرفة تبديل الملابس سعيدة جدًا بإنهاء الموسم بهذه الطريقة، ولا توجد طريقة أفضل".

وأنهى حديثه "لا أستطيع أن أخبرك بما أشعر به، هناك أشياء ومشاعر كثيرة تدور في رأسي".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ريال مدريد خوسيلو كارلو أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا
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