مورينيو: أريد أن أعمل في الدوري التركي.. ومنذ هذه اللحظة أنتمي لعائلة فنربخشة

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة أنه يريد العمل في الدوري التركي وأصبح ينتمي لعائلة الأصفر والأزرق.

وأعلن نادي فنربخشة التركي يوم الأحد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو كمدير فني للفريق.

وقال المدير الفني البرتغالي خلال تقديمه: "أعدكم منذ هذه اللحظة أنني أنتمي لعائلتكم هذا القميص هو جلدي، كرة القدم هي الشغف، ولا يوجد مكان أفضل من هنا للشعور بهذا الشغف".

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وأضاف "منذ اللحظة التي التقيت فيها بالرئيس، أردت أن ألعب معكم لأنكم روح النادي، أريد أن أكون مدربا لكم جميعا".

وأكمل "أريد أن أعمل في كرة القدم التركية، أرغب في مساعدة الدوري التركي".

وأنهى حديثه قائلا: "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو فنربخشه، منذ اللحظة التي وقعت فيها عقدي، أصبحت أحلامكم هي الآن أحلامي".

يذكر أن عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي يتواجد في صفوف فنربخشة، لكنه لعب الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف نوفي بازار الصربي.

وكان فنربخشة خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.

وخرج فنربخشة من دور ربع نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة بركلات الترجيح من أولمبياكوس الذي حصل على البطولة فيما بعد.

ويحل مورينيو محل إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفنربخشة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.

الدوري التركي فنربخشة جوزيه مورينيو عمر فايد
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