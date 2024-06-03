خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن

وصل الأهلي لمفاوضات متقدمة مع الدحيل القطري لضم يوسف أيمن بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب يرحب بعرض الأهلي وموافق على الانتقال.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي".

وتابع "اللاعب يملك خبرات جيدة ويحمل الجنسية المصرية ولن يحصل على مقعد لاعب أجنبي. الأقرب ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية الشراء".

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وكانت قنوات الكأس القطرية قد ذكرت أن يوسف أيمن قريب من الانتقال للنادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.

المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.