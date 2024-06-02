عودة البندقية من جديد.. فينيتسيا يتأهل إلى الدوري الإيطالي

عاد فينيتسيا مجددا إلى الدوري الإيطالي بعد غياب موسم واحد فقط.

وتفوق ممثل مدينة البندقية في إيطاليا على كريمونيزي في نهائي الملحق بنتيجة 1-0 في الإياب بعدما تعادلا سلبيا ذهابا.

وسجل هدف التأهل الدنماركي المخضرم كريستيان جيتكاير في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وأصبح فينيتسيا ثالث المتأهلين للدوري الإيطالي الموسم المقبل بعد بارما وكومو.

واحتل فينتيسيا المركز الثالث في ترتيب الدرجة الثانية الإيطالية بفارق 3 نقاط عن كومو الوصيف و6 نقاط عن بارما المتصدر.

وفي الملحق تأهل على حساب باليرمو من نصف النهائي، ثم كريمونيزي في النهائي.

وخاض فينتيسيا من قبل 13 موسما في الدوري الإيطالي ليكون المقبل رقم 14، ويمتلك لقب وحيد تحقق عام 1940-41 وهو كأس إيطاليا.

ويعد النادي مملوكا لشركة أمريكية منذ فبراير 2020، حيث تأهل الفريق سريعا في موسم 2021-22 وعاد لأول مرة منذ 19 عاما حينها لكن سرعان ما هبط بنهاية الموسم وعاد من جديد.

وتأهل الفريق بقيادة فنية لباولو فانولي والذي سبق له التتويج بلقب كأس روسيا مع سبارتاك موسكو في موسم 2021-22، كما كان من عناصر الجيل الذهبي لبارما في نهاية القرن الماضي.