الزمالك: محاضرات فنية لمدربي الناشئين.. واستقطاب خبراء عالميين

الأحد، 02 يونيو 2024 - 23:35

كتب : إبراهيم رمضان

بدر حامد

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في الزمالك إقامة محاضرات فنية للمدربين من أجل تطويرهم في الفترة المقبلة.

وقال حامد للمركز الإعلامي بالنادي: "المحاضرات الخاصة بمدربين القطاعات سيألقيها رفقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وفقا للتنسيق بينهما في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة ومن ضمنها هذا الأمر لما يتمتع به من خبرات كبيرة".

وأضاف "المحاضرات ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، على أن يتم تكرار هذا الأمر بشكل دوري شهريا وفقا للخطة الموضوعة".

أخبار متعلقة:
ضربة أخرى لـ إيطاليا.. إصابة مدافع أتالانتا في الركبة قبل يورو 2024 كأس مصر - تألق يحيى البديل يقود أبو قير للأسمدة للتأهل على حساب الاتحاد النهاية لـ أورساتو وإيتاليانو وإصابة قوية.. فيورنتينا ينتصر على أتالانتا بختام الدوري الإيطالي كرة يد - تكرار لسيناريو 2022.. سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك

وأكمل "سيتم دعوة خبراء أجانب متخصصين من أندية عالمية لإلقاء محاضرات فنية لتطوير مدربي قطاع الناشئين والبراعم لمواكبة تطورات التدريب الحديثة في هذه المراحل العمرية".

وواصل "أنهي خلال الفترة الحالية تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والبراعم، على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام عبر المنصات الرسمية للنادي".

وتابع "سيتم الإعلان عنها خلال الفترة الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها عبر المنصات الرسمية للنادي أيضا".

وأنهى حديثه "سنجري اختبارات خاصة بالكرة النسائية خلال الفترة القادمة بداية من مواليد 2009 حتى 2013، بعدما أصبح هذا الأمر أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المواعيد عبر منصات النادي الرسمية".

الزمالك بدر حامد جوزيه جوميز الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن وفاة أنور مسعود لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق مران الزمالك - راحة لعبد الله السعيد.. جوميز يحدد وديتين للأبيض انتهت في دورة الترقي - الحدود (0)-(0) سبورتنج والسويس (0)-(0) الترسانة السولية: شيكابالا شخص محترم جدا خارج الملعب.. وهذه حقيقة العرض القطري الزمالك: لم نطالبكم بتعليق صورة شيكابالا.. وهناك لاعب يظهر بالبرامج أكثر من الملعب السولية: هذه حقيقة الإصابة المزمنة.. وما فعله كولر قبل نهائي إفريقيا ضد الوداد وسام أبو علي: ضغطت للانتقال إلى الأهلي.. لا أقرأ العربية ووالدي يظن أنه مدرب
أخر الأخبار
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن 18 دقيقة | ميركاتو
فريق رونالدو وليجانيس يصعدان إلى الدوري الإسباني 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة البندقية من جديد.. فينيتسيا يتأهل إلى الدوري الإيطالي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك: محاضرات فنية لمدربي الناشئين.. واستقطاب خبراء عالميين 42 دقيقة | الدوري المصري
ضربة أخرى لـ إيطاليا.. إصابة مدافع أتالانتا في الركبة قبل يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - تألق يحيى البديل يقود أبو قير للأسمدة للتأهل على حساب الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
النهاية لـ أورساتو وإيتاليانو وإصابة قوية.. فيورنتينا ينتصر على أتالانتا بختام الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تكرار لسيناريو 2022.. سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 3 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي