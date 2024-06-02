الزمالك: محاضرات فنية لمدربي الناشئين.. واستقطاب خبراء عالميين

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في الزمالك إقامة محاضرات فنية للمدربين من أجل تطويرهم في الفترة المقبلة.

وقال حامد للمركز الإعلامي بالنادي: "المحاضرات الخاصة بمدربين القطاعات سيألقيها رفقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وفقا للتنسيق بينهما في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة ومن ضمنها هذا الأمر لما يتمتع به من خبرات كبيرة".

وأضاف "المحاضرات ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، على أن يتم تكرار هذا الأمر بشكل دوري شهريا وفقا للخطة الموضوعة".

وأكمل "سيتم دعوة خبراء أجانب متخصصين من أندية عالمية لإلقاء محاضرات فنية لتطوير مدربي قطاع الناشئين والبراعم لمواكبة تطورات التدريب الحديثة في هذه المراحل العمرية".

وواصل "أنهي خلال الفترة الحالية تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والبراعم، على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام عبر المنصات الرسمية للنادي".

وتابع "سيتم الإعلان عنها خلال الفترة الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها عبر المنصات الرسمية للنادي أيضا".

وأنهى حديثه "سنجري اختبارات خاصة بالكرة النسائية خلال الفترة القادمة بداية من مواليد 2009 حتى 2013، بعدما أصبح هذا الأمر أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المواعيد عبر منصات النادي الرسمية".