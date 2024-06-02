كأس مصر - تألق يحيى البديل يقود أبو قير للأسمدة للتأهل على حساب الاتحاد

حقق أبو قير للأسمدة مفاجأة مدوية وأقصى الاتحاد السكندري من دور الـ 16 لـ كأس مصر 2023-24.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأدارت شاهندة المغربي اللقاء تحكيميا وعاونها خالد حسين ويارا عاطف.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص المحققة لكنه تركت كل الإثارة لركلات الترجيح.

وشارك عادل يحيى بديلا في الدقيقة 120 من عمر اللقاء بدلا من السيد الصاوي حارس أبو قير للأسمدة.

وتألق يحيى في التصدي للركلة الأولى من عمر الوحش، ثم سجل في شباكه كل من بنجامين بواتينج وخالد الغندور وبيكالي أوبامي.

في المقابل سجل زملاء يحيى ركلاتهم الأربع بنجاح.

وأكمل يحيى تألقه وحصل على أضواء اللقطة الأخيرة بالتصدى لركلة عمرو صالح مقصيا زعيم الثغر من دور الـ 32 للكأس.

ولأول مرة يصل أبو قير للأسمدة لثمن نهائي الكأس منذ موسم 2019-2020 وحينها ودع من ربع النهائي ضد الأهلي.

وسيلتقي أبو قير للأسمدة مع الفائز من مباراة بيراميدز ضد النصر والتي تأجلت لوقت لاحق.