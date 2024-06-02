النهاية لـ أورساتو وإيتاليانو وإصابة قوية.. فيورنتينا ينتصر على أتالانتا بختام الدوري الإيطالي

الأحد، 02 يونيو 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

فيورنتينا

اختتم فيورنتينا موسم 2023-24 من الدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا بنتيجة 3-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 29.

وتأجلت المباراة في موعدها الأصلي بسبب وفاة جو باروني المدير التنفيذي لفيورنتينا إثر إصابته بأزمة قلبية قبل ساعات على بداية اللقاء.

وأقيمت المباراة بعد نهاية مباريات الدوري الإيطالي بسبب مشاركات الفريقين القارية، إذ توج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي وخسر فيورنتينا لقب دوري المؤتمر.

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المباراة كانت الأخيرة على الإطلاق لـ دانييلي أورساتو محليا حيث سيعتزل صاحب الـ 48 عاما بعد نهاية مشواره في يورو 2024.

وأدار الحكم الإيطالي المخضرم ما يفوق 600 مباراة كحكم أول في الدوري الإيطالي بدرجاته والسعودي والقطري والإماراتي والبطولات الأوروبية على مستوى الأندية والمنتخبات وكأس العالم.

وبعد المباراة أعلن نادي فيورنتينا رحيل فينتشينزو إيتاليانو من تدريب البنفسجي عقب قيادته الفريق خلال 3 مواسم متتالية قاده فيها للتأهل الأوروبي وخسارة نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي ونهائي كأس دوري المؤتمر الأوروبي مرتين.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث سجل أندريا بيلوتي ثنائية وسجل نيكولاس جونزاليس هدفا للفيولا.

فيما سجل أديمولا لوكمان وجورجيو سكالفيني ثنائية بطل الدوري الأوروبي.

وتعرض سكالفيني للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وخرج باكيا وربما تتهدد مشاركته في يورو 2024 حيث يتواجد في القائمة الأولية لـ لوتشيانو سباليتي.

فيورنتينا أتالانتا الدوري الإيطالي
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